NOVO CORONAVÍRUS MS soma mais de 500 casos e tem 72,5 mil infectados pela covid-19 Dos 79 municípios, 52 confirmaram novos infectados nesta terça-feira (6)

6 OUT 2020 - 12h:56 Por Loraine França

Em Mato Grosso do Sul, foram registrados 12 óbitos causados pelo novo coronavírus, segundo boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES). As mortes ocorreram em Campo Grande (4), Cassilândia (1), Chapadão do Sul (1), Corumbá (1), Dourados (1), Ladário (1), Nova Andradina (1), Paranhos (1) e Rio Verde de Mato Grosso (1).

