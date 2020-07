NOVO CORONAVÍRUS MS tem 10,6 mil casos de covid-19 e mortes sobem para 128 Seis pessoas morreram e estado contabilizou mais 434 infectados em 24h.

7 JUL 2020 - 11h:52 Por Loraine França

As últimas vítimas da covid-19 em Mato Grosso do Sul são Dourados (2), Campo Grande (2), Alcinópolis (1) e São Gabriel do Oeste (1). Em julho, 39 sul-mato-grossenses perderam sus vidas vítimas do novo coronavírus.

O número de casos da doença também subiu e, com 434 novas confirmações, o estado tem 10.697 infectados pela covid-19.

