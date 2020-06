NOVO CORONAVÍRUS MS tem 118 novos casos e confirma mais duas mortes por covid-19 Segundo boletim da Secretaria de Estado de Saúde, estado tem mais de 3,5 mil infectados e 33 óbitos.

15 JUN 2020 - 12h:31 Por Loraine França

Mato Grosso do Sul continua apresentando aumento no número de casos da covid-19 e com 118 novos casos nesta segunda-feira (15), o estado contabiliza 3.551 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Dos 79 municípios, 57 apresentam casos da doença.

Ouça os detalhes: