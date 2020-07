NOVO CORONAVÍRUS MS tem 15,3 mil infectados pela covid-19 SES confirmou oito mortes e número de óbitos sobe para 191

16 JUL 2020 - 12h:34 Por Loraine França

Mato Grosso do Sul confirmou mais 699 casos de covid-19 nesta quinta-feira (16) e totaliza 15.330 infectados pelo novo coronavírus. Dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), apontam que 49 municípios registraram novos casos da doença. O estado também apresenta aumento no número de mortes, com oito óbitos ocorridos em Campo Grande (4), Cassilândia (1), Corumbá (2) e Naviraí (1).

No mês de julho, 101 sul-mato-grossenses perderam suas vidas vítimas do Sars-CoV-2.

