NOVO CORONAVÍRUS MS tem 16 mil infectados pela covid-19 e 216 mortes Estado contabilizou mais 201 casos e 13 mortes em 24h

18 JUL 2020 - 11h:14 Por Loraine França

Mato Grosso do Sul tem neste sábado (18), 16.006 casos positivos de covid-19 e bateu recorde no número de mortes em um único dia, com 13 óbitos. Ouça os detalhes: