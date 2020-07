NOVO CORONAVÍRUS MS tem 19,6 mil infectados por covid-19 e 266 óbitos Foram contabilizados 782 novos casos nas últimas 24 horas e nove pessoas morreram

23 JUL 2020 - 10h:33 Por Loraine França

Dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), mostram que Mato Grosso do Sul tem 19.671 casos confirmados da covid-19. Segundo o secretário da pasta, Geraldo Resende, o estado deve ultrapassar 20 mil confirmações da doença até o final desta semana. O número de mortes subiu para 266 com o registro de nove mortes nos municípios de Campo Grande (2), Nova Andradina (1), Rio Brilhante (1), Aquidauana (1), Corumbá (1), Rio Verde de Mato Grosso (1), Terenos (1) e Iguatemi (1).

Do total de caso confirmados no estado, 40% são de Campo Grande, que lidera a lista com mais infectados (7.680). Na sequência estão Dourados, Corumbá, Três Lagoas e Rio Brilhante.

Ouça mais informações: