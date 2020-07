NOVO CORONAVÍRUS MS tem 21,8 mil infectados pela covid-19 e 319 mortes Nesta segunda-feira (27), estado contabilizou mais 288 novos casos e 14 mortes

27 JUL 2020 - 10h:44 Por Loraine França

Mato grosso do Sul inicia a última semana do mês de julho contabilizando 21.802 infectados pelo novo coronavírus, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. Nas últimas 24h, 34 municípios registraram novos casos da doença e Campo Grande continua liderando o ranking estadual com 8,5 mil pessoas contaminadas pela covid-19. Dos 79 municípios, 78 já registram casos da doença. Apenas Figueirão ainda não entrou para o mapa.

O número de óbitos subiu para 319 e as últimas mortes ocorreram em Campo Grande (9), Aquidauana (1), Ladário (1), Rio Verde de Mato Grosso (1), Terenos (1) e Dourados (1). A capital do estado também lidera quando o assunto é o número de mortes. Campo Grande já perdeu 104 pessoas para a covid-19. Em seguida estão Dourados (52), Corumbá (29), Três Lagoas (11) e Sidrolândia (10).

