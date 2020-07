NOVO CORONAVÍRUS MS tem 22,4 mil infectados por covid-19 e 328 mortes Nesta terça-feira (28), 52 municípios confirmaram novos casos da doença

28 JUL 2020 - 10h:58 Por Loraine França

Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), nove mortes por covid-19 foram registradas em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (28). As vítimas são de Campo Grande (2), Nova Andradina (1), Chapadão do Sul (1), Miranda (1), Corumbá (2), Dourados (1) e Ponta Porã (1). O estado também registrou mais 641 novos casos e totaliza 22.443 infectados pelo novo coronavírus.

Ouça mais informações: