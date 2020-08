NOVO CORONAVÍRUS MS tem 26,6 mil infectados e 421 mortes pela covid-19 No estado, 35 municípios confirmaram novos casos nesta segunda-feira (3)

3 AGO 2020 - 12h:30 Por Loraine França

Mato Grosso do Sul contabiliza mais 642 casos de covid-19 e tem 26.645 infectados pelo novo coronavírus. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde.

O estado encerrou o mês de julho com aumento de 330% no número de mortes por covid-19. No mês anterior, junho, foram registrados 71 óbitos contra 310 no mês passado.

E Mato Grosso do Sul começa o mês de agosto contabilizando 21 mortes pela covid-19. Somente nesta segunda-feira (3), 17 sul-mato-grossenses perderam suas vidas para o novo coronavírus. As mortes foram registradas em Campo Grande (8), Dourados (1), Terenos (1), Corumbá (4), Amambai (1), Nova Andradina (1) e São Gabriel do Oeste (1).

Com o aumento no número de mortes, cresceu também a taxa de letalidade, que passou de 1,5% para 1,6%. Indíce que segundo o secretário de saúde, Geraldo Resende, é maior do que o recomendada de 1% e reflete o crescimento rápido da doença, principalmente, em Campo Grande.

É expressivo, ainda, o número de mortes de mortes em Campo Grande, que aumentou 1.000% em julho, passando de 11 para 147.

Ouça mais informações: