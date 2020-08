NOVO CORONAVÍRUS MS tem 28,3 mil infectados pela covid-19 e 442 mortes Estado contabilizou mais 637 casos e 10 mortes em 24h

5 AGO 2020 - 12h:07 Por Loraine França

Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, os municípios que registraram novos óbitos por covid-19 foram Campo Grande (3), Naviraí (1), Aparecida do Taboado (1), Dois Irmãos do Buriti (1), Aquidauana (1), Sonora (1), Corumbá (1) e Dourados (1).

A média móvel de mortes no estado é de 12,7, uma das mais altas do país e Mato Grosso do Sul já contabiliza nos cinco primeiros dias de agosto, 38 mortes causadas pelo novo coronavírus.

O estado totaliza 28.315 infectados pelo novo coronavírus.

Nesta quarta-feira (5), além de Campo Grande, outros 49 municípios confirmaram novos casos da covid-19.

Leitos

A taxa de ocupação de leitos de UTI do SUS em Mato Grosso do Sul é de 60%. A situção mais crítica é a da macrorregião de Campo Grande, que tem 92% dos leitos de UTI do SUS estão ocupados. Também com alta ocupação está a macrorregião de Corumbá, com 86% de ocupação. Dourados, no sul do estado, tem 56% e, Três Lagoas, 29%.

