SAúDE MS tem 405 casos confirmados da Covid-19 20 novos casos foram confirmados nesta terça-feira 12. Dos 79 municípios, 31 já registram a presença do novo coronavírus

12 MAI 2020 - 14h:22 Por Loraine França/Giovanna Dauzacker

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou nesta terça-feira (12), 405 casos do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul, 20 a mais que ontem. O número de óbitos no estado subiu de 11 para 12.

Ouça as informações completas.