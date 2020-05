SAÚDE MS tem 62 novos casos de covid-19 Estado registrou até este sábado (31) 1.418 diagnósticos positivos

30 MAI 2020 - 12h:49 Por Ingrid Rocha/CBN

O número de casos do novo coronavírus subiu para 1.418 em Mato Grosso do Sul. Em 24 horas, 62 novos casos foram registrados no estado. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde neste sábado (30). Ouça detalhes: