NOVO CORONAVÍRUS MS tem 6,5 mil casos confirmados de covid-19 SES confirmou 322 novos casos nas últimas 24h.

25 JUN 2020 - 13h:16 Por Loraine França

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 6.523 pessoas se contaminaram com a covid-19 em Mato Grosso do Sul. Os dados são do boletim divulgado nesta quinta-feira (25). O estado apresentou 322 novos casos nas últimas 24 horas.

