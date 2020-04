EFEITO CORONA MS tem 66 casos confirmados e outros 63 suspeitos O caso novo é de uma mulher, de Campo Grande, de 40 anos, que está internada

6 ABR 2020 - 11h:38 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

Com a confirmação de um exame novo positivo para o Covid-19, subiu para 66 os casos confirmados de coronavírus em Mato Grosso do Sul. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) monitora outros 63 casos suspeitos. As informações estão no boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (06.04) em coletiva de imprensa online com autoridades do Governo do Estado.

O caso novo é de uma mulher, de Campo Grande, de 40 anos, notificada no dia 02 de abril. Do total de casos confirmados, 22 estão em isolamento social, 27 finalizaram a quarentena e estão sem sintomas e 16 estão internados, sendo que 3 estão em leitos públicos e os demais em privados. O Estado mantém um óbito pela doença.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 726 notificações de casos suspeitos do coronavírus em Mato Grosso do Sul. Destes, 585 foram descartados após os exames darem negativo para Covid-19 e doze foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde.

Os 63 casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen/MS, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus. O Lacen/MS realiza os exames para Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Os resultados ficam protos entre 24h a 72 horas, após o recebimento das amostras.

A Secretaria de Estado de Saúde publica o boletim epidemiológico referente às notificações de casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) diariamente. As informações divulgadas pela Secretaria são os dados oficiais consolidados do Estado que são repassados ao Ministério da Saúde.