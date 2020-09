CORONAVÍRUS MS tem 666 novos casos e 16 mortes por covid-19 Taxa de contágio está em 1.06 e de letalidade 1.8, segundo Secretaria de Saúde

16 SET 2020 - 11h:51 Por Ingrid Rocha/CBN

O Mato Grosso do Sul registrou 666 novos casos de covid-19 e 16 mortes, segundo dados divulgados durante a live do Governo do Estado. Com as novas confirmações, o estado contabiliza 60.963 casos e 1.122 mortes. A taxa de contágio em MS está em 1.06 e de letalidade 1.8.

A Secretaria de Saúde também divulgou um quadro com as cidades que mais estão sendo afetadas pela pandemia em Mato Grosso do Sul. Campo Grande está em primeiro lugar, com 26.919 casos e 475 mortes. Em segundo lugar está Dourados, em terceiro Corumbá, em quarto Sidrolândia e em quinto Aquidauana. Ouça os detalhes: