NOVO CORONAVÍRUS MS tem 71,9 mil casos de covid-19 Nas últimas 24 horas foram contabilizados 270 novos infectados e 14 mortes

5 OUT 2020 - 11h:38 Por Loraine França

Do total de novos casos confirmados em Mato Grosso do Sul, 62% são de Campo Grande, que registra, ainda, metade das mortes registradas nesta segunda-feira (5) no estado. Segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), 171 novos infectados são campo-grandenses. Já as mortes ocorreram, também, em Água Clara (1), Cassilândia (1), Chapadão do Sul (1), Corumbá (1). Ivinhema (1), Paranaíba (1) e Ponta Porã (1).

