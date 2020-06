NOVO CORONAVÍRUS MS tem 7,3 mil casos de covid-19 Mais 394 confirmações foram registradas em 24h. Estado tem 71 mortes pela doença.

27 JUN 2020 - 11h:43 Por Loraine França

Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Mato Grosso do Sul tem até este sábado (27), 7.307 casos positivos da covid-19. Com curva exponencial, mais 394 confirmações foram contabilizadas, a maior parte delas em Campo Grande. O número de mortes registradas em Mato Grosso do Sul é de 71. A macrorregião de Dourados concentra 40 óbitos do total; Campo Grande ((12); Três Lagoas (9) e a de Corumbá, 7.

