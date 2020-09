NOVO CORONAVÍRUS MS tem 743 novos casos de covid-19 e média móvel de mortes aumenta para 14 Nas últimas 24 horas, 11 sul-mato-grossenses perderam suas vidas no estado. Vítimas tinham idades entre 30 e 87 anos.

30 SET 2020 - 12h:32 Por Loraine França

Mato Grosso do Sul segue há mais de dez semanas com aumento expressivo no número de casos da covid-19 e contabilizou nesta quarta-feira 743 infectados pelo novo coronavírus. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde.

A média móvel de mortes subiu de 12 para 14. Os óbitos ocorreram em Campo Grande (5), Anastácio (1), Corumbá (1), Dourados (1), Ponta Porã (1), Terenos (1) e Três Lagoas (1).

