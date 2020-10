NOVO CORONAVÍRUS MS tem 78,3 mil infectados e 1,5 mil mortes pela covid-19 Seis ÓBITOS foram registradOs nesta quarta-feira (21). Entre as vítimas, uma adolescente de 15 anos.

21 OUT 2020 - 12h:23 Por Loraine França

Mato Grosso do Sul contabiliza 417 novos casos de covid-19 nas últimas 24h. Os dados são do boletim diário da Secretaria de Estado de Saúde (SES). As últimas mortes registradas ocorreram em Dourados (2), Aquidauana (1), Campo Grande (1), Costa Rica (1) e Japorã (1). Pela primeira vez Mato Grosso do Sul registrou a morte de uma adolescente de 15 anos que estava internada em Campo Grande.

Ouça mais informações: