OPORTUNIDADE MS tem 921 vagas de emprego nesta semana Maioria das oportunidades são para Campo Grande

8 SET 2020 - 06h:43 Por Ingrid Rocha/CBN

Em Mato Grosso do Sul, a semana começou com 921 vagas de emprego. As oportunidades são intermediadas pela Fundação do Trabalho e a maioria das oportunidades são para Campo Grande (457). Os interessados que moram na Capital devem procurar a Funtrab e em outros municípios do estado, a Casa do Trabalhador. Ouça os detalhes: