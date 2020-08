AGRONEGÓCIO MS tem a 5ª maior produção de grãos do país Segundo a Conab, estado deve produzir 20 mi de t de soja e milho na safra 2020

13 AGO 2020 - 13h:45 Por Beatriz Magalhães/Giovanna Dauzacker

O Brasil terá um novo recorde de produção, segundo o levantamento de grãos, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Ainda de acordo com o órgão, Mato Grosso do Sul ocupa o quinto lugar entre os estados que mais produzem no país, com uma produção de cerca de 20 milhões de toneladas de soja e milho na safra 2020. A unidade federativa registrou aumento de 15% na produtividade da temporada 2019/2020 de soja.

