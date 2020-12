CBN CONSUMO MS tem a gasolina e o etanol mais caros do centro-oeste, revela Ticket Log Índice leva em conta preços praticados em 18 mil postos credenciados

1 DEZ 2020 - 14h:59 Por Marcus Moura/CBN

Mato Grosso do Sul tem o preço médio mais caro para a gasolina e o etanol, com médias de R$ 4,796 e R$ 3,568, respectivamente, na região centro-oeste, de acordo com o IPTL (Índice de Preços Ticket Log). O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantados com base nos abastecimentos realizados nos 18 mil postos credenciados. Confira: