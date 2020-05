SAÚDE MS tem a quarta pior epidemia de dengue da história Estado teve 59.331 notificações da doença nos cinco primeiros meses de 2020

28 MAI 2020 - 10h:13 Por Ingrid Rocha/CBN

O Mato Grosso do Sul registrou 59.331 notificações de dengue nos primeiros cinco meses de 2020. Os dados foram divulgados no boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde. A epidemia de dengue no estado já é a quarta maior da história. No ano de 2013, MS teve 99.748 notificações, em 2019 foram 85.337 e em 2016, 65.505. Ouça os detalhes: