NO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO MS tem a segunda menor taxa de desocupação do país Em contrapartida o Estado apresentou baixa no rendimento médio mensal

19 MAI 2020 - 16h:20 Por Beatriz Magalhães/CBN

Mesmo com aumento no número de ocupados, Mato Grosso do Sul apresentou baixa no rendimento médio mensal - Prefeitura de Campo Grande De acordo com a última pesquisa divulgada pelo Institudo Brasileiro de Geografia e Estatística –IBGE, a taxa de desocupação de Mato Grosso do Sul é a segunda melhor do país. Por outro lado o Estado tem uma baixa considerável no rendimento médio mensal. Outro dado importante é referente ao aumento na taxa de informalidade, também apontado pela pesquisa. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconomico – DIEES, esse aumento de informalidade pode ter influenciado na diminuição do rendimento médio mensal dos sul-mato-grossenses. Ouça mais informações:

