CLIMA MS tem alerta de tempestade nesta terça-feira, segundo Inmet Chuvas podem variar entre 50 mm e 100 mm e tem possibilidade de chuva de granizo

20 OUT 2020 - 09h:49 Por Ingrid Rocha/CBN

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja para Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (20). O que representa risco de chuvas entre 50 mm e 100 mm, ventos de 10 km/h a 60 km/h e queda de granizo. A previsão para hoje no estado é céu nublado a encoberto. A umidade relativa do ar deve variar entre 60% e 95%. A temperatura mínima prevista é de 20 °C e máxima 34 °C. Ouça os detalhes: