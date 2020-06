CBN AGRO MS tem cerca de 12 mi de hectares de pastagens degradadas Engenheiro agrônomo fala sobre história da pecuária e correção do solo no estado

27 JUN 2020 - 09h:31 Por Redação

O CBN Agro deste sábado (27) reprisa entrevista com João Ricardo Ferri, o "Jotinha". Engenheiro agrônomo especialista em pastagens fala sobre história da pecuária, pastagem degradada e correção do solo em Mato Grosso do Sul.

Ouça o CBN Agro: