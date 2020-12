CORONAVÍRUS MS tem dois municípios com risco extremo para Covid-19 Das 79 cidades, 23 pioraram o grau de perigo para a doença. Campo Grande se manteve com alto risco

3 DEZ 2020 - 17h:41 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Dos 79 municípios sul-mato-grossenses, 23 regrediram de bandeira no Programa Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança da Economia), que avalia os indicadores de perigo para a Covid-19 das cidades. Os dados são da 48ª semana epidemiológica, referente aos dias 22 a 28 de novembro.

Dos municípios que pioraram, dois estão na faixa de risco extremo de cor cinza: Dois Irmãos do Buriti e Naviraí. 22 cidades estão no grau de alto risco para o coronavírus, outras 44 encontram-se em grau médio e 13 estão em risco tolerável. Campo Grande se manteve com a bandeira vermelha, de alto risco para a doença.

Para gerar essa classificação, o programa avalia indicadores municipais relacionados à disponibilidade de leitos de UTI, quantidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), busca por contatos de casos confirmados, redução da mortalidade por Covid-19, disponibilidade de testes, incidência na população indígena, redução de casos entre profissionais da saúde, redução de novos casos, necessidade de expansão de leitos e situação de fronteira com país ou divisa com Estado que tenha aumento de casos.