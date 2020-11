NOVO CORONAVÍRUS MS tem maioria dos municípios na classificação laranja do Prosseguir No total, 42 receberam bandeira de grau médio na avaliação do programa que mede indicadores municipais da covid-19.

5 NOV 2020 - 12h:45 Por Loraine França

Não há municiípios com boa classificação no Prosseguir, de bandeira verde. - Foto: Reprodução/Facebook O novo mapa do Programa de Saúde e Segurança na Economia (Prosseguir) divulgado nesta quinta-feira (5), mostra que Mato Grosso do Sul tem, predominantemente, municípios na classificação laranja. São, ao todo, 42 com essa bandeira. Segundo a secretária adjunta de Saúde, Chistinne Maymonne, essa classificação considera o município como de grau moderado e orienta que apenas estabelecimentos essenciais de baixo e médio riscos funcionem. Ouça os detalhes: jpnews · MS tem maioria dos municípios na classificação laranja do Prosseguir

