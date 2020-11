SAFRA 2020/21 MS tem mais de 78% de área de soja plantada Produtores têm até 31 de dezembro para finalizar plantio

13 NOV 2020 - 15h:12 Por Beatriz Magalhães/CBN

Segundo dados divulgados pelo Siga/MS, 78,9% da área total de soja já está plantada em Mato Grosso do Sul. Produtores estaduais têm até o dia 31 de dezembro para concluir o plantio do grão. Outra situação em que é preciso atenção do agricultor é quanto a notificação necessária á Iagro, informando o fim do plantio, até o dia 10 de janeiro de 2021. Confira: