NOVO CORONAVÍRUS MS tem média 848 casos novos e 17 mortes por dia Medidas tomadas por algumas prefeituras nos preocupam, destaca secretário de Saúde

15 SET 2020 - 12h:13 Por Ingrid Rocha/CBN

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou 889 novos casos de covid-19 em Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira (15). O estado registrou 21 mortes pela doença e tem uma média de 17 óbitos por dia. Com as novas confirmações, MS contabiliza 60.297 e 1.106 mortes. Durante a live do Governo do Estado, o secretário de Saúde, Geraldo Resende, destacou que alguns municípios de Mato Grosso do Sul estão adotando medidas que deixam a Secretaria preocupada. “Medidas tomadas por algumas prefeituras nos preocupam”, destacou Resende. Ouça os detalhes: