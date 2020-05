DESTAQUE MS tem o melhor desempenho do Brasil no combate a covid-19 Desde o início da pandemia, Mato Grosso do Sul teve 288 casos confirmados e 10 óbitos

6 MAI 2020 - 10h:26 Por Isabelly Melo

As medidas de isolamento social e de prevenção ao novo coronavírus fizeram de Mato Grosso do Sul o estado brasileiro com o menor índice de casos confirmados. É o que mostram os números apresentados pelo Ministério da Saúde, na terça-feira (5), dia em que o Brasil teve o maior número de mortes, 600, e chegou a 114.715 casos confirmados.

Desde o início da pandemia, Mato Grosso do Sul teve apenas 283 casos confirmados, enquanto vários estados tiveram milhares de contaminados, como São Paulo (34.053), Rio de Janeiro (12.391) e Ceará (11.470).

Para o governador Reinaldo Azambuja, o desempenho de Mato Grosso do Sul é resultado de um trabalho pautado na ciência e que começou ainda em janeiro, com a criação do Centro de Operações Especiais contra o Coronavírus (Coe-MS), que tem pautado as ações desde então.

“Estamos vivendo duas crises: uma de saúde e a outra econômica, que também estamos lidando. Mas desde o começo a nossa maior prioridade foi e continua sendo a de salvar vidas. Estamos seguindo as orientações do nosso Centro de Operações Especiais contra o Coronavírus, da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e dos infectologistas e agindo com muita responsabilidade. Não podemos relaxar. Economia é possível recuperar, vidas não”, afirmou Reinaldo Azambuja.

Além das medidas para evitar as aglomerações como o fechamento de parques, o governo de Mato Grosso do Sul instituiu 13 controles sanitários nas divisas com outros estados, as fronteiras com Bolívia e Paraguai estão fechadas e os recessos da Rede Estadual de Ensino e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, antecipados.

Apesar do sucesso das medidas implantadas, o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, afirma que a população deve continuar tomando os cuidados para evitar o contágio. “O isolamento social é a maneira mais eficaz de evitar a proliferação do vírus e evitar o colapso do sistema de saúde. Não é hora de relaxar. A população tem que continuar atenta”, finalizou.

*Informações Portal do MS