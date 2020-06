NOVO CORONAVÍRUS MS tem recorde de novos casos da covid-19 em 24h Estado confirmou mais 256 casos do novo coronavírus. Desse total, 51% foram contabilizados em Campo Grande.

11 JUN 2020 - 13h:16 Por Loraine França

Segundo dads do boletim da Secretaria de Estado de Saúde, Mato Grosso do Sul tem 2.853 casos de covid-19 até esta quinta-feira (11). O estado teve novo recorde de novos casos em 24 horas, com 256 confirmações. A capital, Campo Grande, foi responsável por mais da metade desses novos casos, com 126 novas confirmações.

Ouça os detalhes: