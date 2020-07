ECONOMIA MS tem recorde em abertura de novas empresas Estado registrou 3.526 novos negócios, segundo dados da Jucems

10 JUL 2020 - 06h:51 Por Ingrid Rocha/CBN

O número de empresas abertas em Mato Grosso do Sul no primeiro semestre de 2020 é o maior dos últimos sete anos. Nos seis primeiros meses do ano foram 3.526 aberturas de novos negócios, segundo levantamento divulgado pela Justa Comercial de Mato Grosso do Sul. Ouça os detalhes: