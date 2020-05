NOVO CORONAVÍRUS MS tem a 3ª maior taxa de contágio do Brasil Média nacional é de 1,92 e no estado a taxa é de 3,82

28 MAI 2020 - 11h:40 Por Ingrid Rocha/CBN

A taxa de contaminação pelo novo coronavírus em Mato Grosso do Sul é uma das maiores do país. O estado tem uma taxa de 3,82, enquanto a média nacional é de 1,92. Apenas Goiás (5,63) e Rio Grande do Norte (4,88) estão à frente na pesquisa. Segundo o secretário de Saúde, Geraldo Resende, a situação no estado pode ficar difícil nos próximos dias se o isolamento social não for adotado por mais pessoas.

O estado tem 76 novos casos de covid-19 e soma 1.262. Os municípios que mais tiveram casos confimados de quarta (27) para quinta-feira (28) foram Dourados (23 casos), Guia Lopes da Laguna (22 casos) e Itaporã (13 casos). Ouça os detalhes: