ECONOMIA MS tem uma das piores taxas de diferença salarial entre homens e mulheres do país Mulheres ganham 41% menos que os homens no Estado, para especialista isso é um vestígio cultural

18 MAI 2020 - 17h:24 Por Beatriz Magalhães/CBN

Pesquisa realizada pelo IBGE mostrou uma diferença significativa entre rendimentos médio mensal de homens e mulheres em Mato Grosso do Sul, classificando o Estado em 2º lugar no ranking de diferença salarial. Os dados são referentes a 2019 e apontam ainda que enquanto os homens tiveram um aumento de 6,7% as mulheres perceberam uma queda de 1,6% no salário no comparativo de 2018 para 2019. Confira mais informações: