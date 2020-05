EFEITO CORONA MS terá 1ª Corrida Digital em junho O objetivo é evitar aglomerações devido a pandemia de covid-19

18 MAI 2020 - 09h:47 Por Isabelly Melo

Para desacelerar o avanço do novo coronavírus (Covid-19), a medida mais eficaz recomendada pelas autoridades de saúde é o controle da circulação de pessoas, por meio do isolamento social e, consequentemente, a proibição de eventos que provoquem aglomerações. Neste sentido, o Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), apoia a 1ª Corrida Digital, que será realizada de 1º a 7 de junho, em Campo Grande.

A prova, em formato inédito no Estado, integra o circuito Rota das Estações 2020, promovido pela Rede MS Integração de Rádio e Televisão, e possibilitará que praticantes e adeptos de corrida de rua compitam entre si, respeitando o distanciamento social. As inscrições tiveram início nesta quinta-feira (14) e vão até 27 de maio.

Ao todo, serão 300 atletas, que percorrerão trajeto de cinco quilômetros no Parque dos Poderes. Para isso, terão o período de uma semana para cumprir a prova no melhor tempo que conseguirem. Segundo a organização, haverá a tradicional largada, no entanto o competidor estará sozinho, somente com a supervisão do fiscal de prova.

O participante poderá escolher o horário de sua preferência para correr, entre 6 e 20 horas. O tempo de cada competidor será registrado de forma automatizada por meio de um chip de cronometragem, que servirá para definir os ganhadores. De acordo com o regulamento (clique aqui para acessar), serão premiados os três primeiros colocados, no masculino e feminino, com medalha, troféus, certificado digital e premiação em dinheiro.

“Precisamos criar estratégias inteligentes e criativas para motivar as pessoas a fazerem exercício físico e voltarem à dinâmica de competições, que é muito positiva. Esse modelo de corrida, sem dúvida, é inovador, criado especificamente em função da pandemia pela qual estamos passando e certamente dará bons resultados”, destaca o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

A Corrida Digital é voltada a atletas profissionais e amadores, com idade acima de 16 anos. A entrega dos kits ocorrerá nos dias 29 e 30 de maio, na sede da Rede MS, em sistema drive-thru, a fim garantir que seja individual e segura. As inscrições podem ser feitas no site rotadasestacoes.com.br. Ao se inscrever, o participante deverá optar por uma entidade assistencial, que receberá 20% da taxa de inscrição. As instituições beneficiadas serão o Asilo São João Bosco e o Projeto Criança Feliz.

