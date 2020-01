EDUCAÇÃO MS terá 42 escolas estaduais em tempo integral este ano Ao todo 22 municípios vão ser atendidos e Campo Grande contará com 16 unidades

2 JAN 2020 - 10h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

O Governo do Estado divulgou que Mato Grosso do Sul terá um aumento de 51% nas escolas de ensino médio em tempo integral em 2020. Ao todo são 42 unidades que vão ofertar esta modalidade no estado. Ouça os detalhes: