ALERTA MS terá pico da covid-19 em agosto, prevê pesquisa Em Campo Grande, estudo aponta que o pico será na segunda quinzena de setembro

27 JUL 2020 - 12h:49 Por Ginez Cesar/Ingrid Rocha

O pico da covid-19 em Mato Grosso do Sul deve acontecer na primeira quinzena do mês de agosto. Isto é o que prevê um estudo matemático coordenador pelo Erlandson Saraiva e com participação do professor Leandro Sauer. O modelo utilizado para a pesquisa é o Gompertz e segundo Leandro, o grau de explicação é superior a 99%. Em Campo Grande, a previsão é que o pico aconteça somente na segundo quinzena de setembro. Em entrevista à CBN Campo Grande, o pesquisador Leandro Sauer explicou com detalhes os dados obtidos até o momento. Confira: