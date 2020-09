ATLAS DA VIOLÊNCIA MS teve redução no número de homicídios, aponta pesquisa Levantamento é referente aos anos de 2008 a 2018

9 SET 2020 - 07h:46 Por Ingrid Rocha/CBN

O Mato Grosso do Sul teve redução de 14,3% no número de homicídios entre 2017 e 2018. Em 2017, o estado teve uma taxa de 24,3 por 100 mil habitantes, já em 2018 a taxa foi de 20,8. Os dados são do Atlas da Violência 2020, elaborado pelo IPEA (Instituto Brasileiro de Pesquisa Econômica aplicada) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ouça os detalhes: