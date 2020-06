NOVO CORONAVÍRUS MS ultrapassa 3 mil casos da covid-19 Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, o estado confirmou 148 novos casos em 24h.

12 JUN 2020 - 12h:15 Por Loraine França

Nesta sexta-feira (12), com acréscimo de 5,2% no número de casos e 148 novas confirmações, Mato Grosso do Sul registrou 3.001 casos positivos da covid-19. O número de mortes no estado subiu de 25 para 28.

Ouça os detalhes: