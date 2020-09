SAÚDE MS vai participar de testes da vacina contra covid-19 Anvisa liberou a testagem no estado, que deve ter início no próximo mês

30 SET 2020 - 09h:22 Por Ingrid Rocha/CBN

A Anvisa liberou a realização de testes da vacina contra a covid-19 em Mato Grosso do Sul. A vacina é de um laboratório da Bélgica e testagem deve começar no mês de outubro, segundo o secretário de Saúde, Geraldo Resende. No estado, dois mil voluntários da área da saúde e segurança pública vão receber a dose da vacina.

A projeção inicial era que os testes fossem realizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Norte, mas com a liberação da agência, voluntários de mais quatro estados também serão testados. Além de MS, Mato Grosso, Santa Catarina e Distrito Federal foram incluídos.

Os resultados preliminares das fases 1 e 2, de testes clínicos, desta vacina mostraram que ela é segura e que induz a uma resposta imune contra o novo coronavírus. Nas duas primeiras fases, 796 pessoas receberam as doses e os pesquisadores descobriram que os participantes com idades entre 18 e 55 anos desenvolveram anticorpos um mês após serem vacinados. O resultado ainda deve ser revisado por cientistas e publicado em revista científica

A próxima fase, que Mato Grosso do Sul participa, é a terceira e a última antes da aprovação final. Ouça os detalhes: