SAÚDE MS vai receber R$ 1,3 milhão para estruturar rede de vacinação contra Covid-19 Na Capital, serão 6 salas de vacina, 1 câmara refrigerada e 1 computador

7 DEZ 2020 - 11h:32 Por Marcus Moura/CBN

Mato Grosso do Sul será contemplado com R$ 1,343 milhão do Ministério da Saúde para a estruturação da rede de frio para a campanha de vacinação contra a Covid-19. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (07).

Os recursos também serão aplicados na melhoria da rede de avaliação de síndromes respiratórias agudas. O capital financeiro é proveniente do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais. No Estado, do total, R$ 1.259.550,00 para a rede de frio, que serão usados para a aquisição de equipamentos como: câmara refrigerada, freezer, computador, desfibrilador, maca, ventilador pulmonar, termômetro digital, termômetro a laser, mesa, cadeira, biombo e ar condicionado.

Na Capital, serão seis salas de vacinação, mais uma câmara refrigerada e um computador. Já o Sistema Sentinela de Síndrome Gripal receberá R$ 84 mil. Para todos os Estados, serão R$ 59.439.00,00 para rede de frio e R$ 2.856.000,00 para vigilância sentinela de síndrome gripal.