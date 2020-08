CULTURA MS vai receber R$ 40 milhões da Lei Aldir Blanc Valor será dividido entre estado e municípios, segundo Fundação de Cultura

4 AGO 2020 - 10h:00 Por Ingrid Rocha

A Lei Aldir Blanc vai destinar R$ 40 milhões para Mato Grosso do Sul, sendo R$ 20 milhões para o estado e R$ 20 milhões para os municípios. Segundo a diretora-presidente da Fundação de Cultura, Mara Caseiro, uma discussão em nível nacional está debatendo quem fica responsável por repassar a verba do auxílio para os artistas, para os estabelecimentos e para os editais.

A Fundação realiza nesta quarta-feira (05), uma reunião online para tirar dúvidas dos profissionais da cultura sobre a lei. O objetivo agora é abrir um debate com os profissionais do setor sobre propostas que melhor vão atender, ainda de acordo com Mara Caseiro. Na semana passada, a diretora-presidente realizou reuniões online com prefeitos e gestores culturais para passar orientações sobre a nova lei.

A Lei Aldir Blanc foi sancionada no mês de junho e é uma homenagem ao cronista e compositor brasileiro que faleceu este ano vítima da covid-19. O objetivo é dar suporte aos profissionais da cultura neste momento de pandemia. Ouça os detalhes na reportagem: