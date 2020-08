AGRONEGÓCIO MS visa ampliar comercialização de grãos com o Irã Parceria comercial foi assunto de videoconferência feita na última segunda-feira

4 AGO 2020 - 16h:29 Por Giovanna Dauzacker/CBN

As vendas de milho, carne bovina e soja para o Irã, localizado no Oriente Médio, somaram US$ 151 milhões só ano passado e podem crescer muito mais com estruturação logística de Porto Murtinho, feita pelo Governo do Estado.

Em videoconferência nesta segunda-feira (3) com o embaixador iraniano em Brasília (DF), Hossein Gharibi, o governador Reinaldo Azambuja apresentou o modal hidroviário da região como uma nova opção logística para a partida e chegada de produtos.

Como ambos os lados têm interesse na ampliação da parceria comercial, um encontro entre empresários brasileiros e iranianos será marcado ainda neste ano - com a Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) na organização.

Saiba mais:

Segundo o secretário da Semagro, Jaime Verruck, o objetivo é diversificar comercialização e avançar nas relações comerciais com o país asiático: