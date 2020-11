NOVO CORONAVÍRUS MS volta a apresentar alta nos casos diários de covid-19 Mais de 680 novas confirmações foram registradas nesta quarta-feira (18). Avanço preocupada autoridades de saúde.

18 NOV 2020 - 12h:07 Por Loraine França

Com 689 novos casos de covid-19 em Mato Grosso do Sul, o estado voltou a apresentar alta nas confirmações diárias da doença. As autoridades de saúde estão preocupadas com a evolução do novo coronavírus no estado. Na live da Secretaria de Estado de Saúde (SES) desta quarta-feira (18), o secretário da pasta, Geraldo Resende, disse que se Mato Grosso do Sul continuar apresentando número elevado de casos diários, o estado poderá voltar aos patamares registrados em julho e agosto deste ano. Nesses meses, o estado teve pico da doença e quase 900 casos chegaram a ser confirmados diariamente.

