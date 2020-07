SAÚDE MS volta a registrar mais de 700 novos casos de covid-19 Secretário de Saúde, Geraldo Resende, disse que medidas mais restritivas devem ser adotadas

11 JUL 2020 - 11h:14 Por Ingrid Rocha/CBN

O Mato Grosso do Sul registrou 708 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Dados divulgados pela Secretaria de Saúde mostram que o estado tem 12.969 casos da doença. A Secretaria confirmou também mais sete mortes. O estado já perde 153 pessoas para a doença. Segundo o secretário de Saúde, Geraldo Resende, medidas mais restritivas devem ser adotadas nos próximos dias, devido ao aumento no número de casos e o desrespeito as orientações. Ouça os detalhes: