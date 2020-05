NOVO CORONAVÍRUS MS volta a registrar mais de 90 casos em 24 horas Estado tem 1.356 diagnósticos positivos para covid-19

29 MAI 2020 - 11h:35 Por Ingrid Rocha/CBN

O Mato Grosso do Sul registrou 94 novos casos de covid-19 e tem 1.356 diagnósticos positivos para a doença. Esta é a segunda vez na semana que o estado registra mais de 90 casos em 24 horas Os dados foram divulgados na live do Governo do Estado desta sexta-feira (29). Segundo o secretário de Saúde, Geraldo Resende, as cidade de Guia Lopes da Laguna, Douradina, Fátima do Sul e Vicentina têm as maiores taxas de incidência da doença até o momento. Ouça os detalhes: