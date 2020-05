RECURSO MS vai receber R$1,1 bi da lei do socorro aos estados e municípios Estado deve ficar com R$700 milhões e municípios receberão cerca de R$461 milhões.

28 MAI 2020 - 12h:54 Por Loraine França

A lei de socorro do governo federal para atender estados e municío vai destinar R$1,1 bilhão a Mato Grosso do Sul. Durante live nesta quinta-feira (28), o secretário de Governo, Eduardo Riedel, falou sobre a distribuição do montante.

Ouça os detalhes: