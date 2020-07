ECONOMIA Mudança na reforma tributária traz pequenas alterações no texto Segundo especialista, outras propostas importantes também devem ser analisadas pelo Congresso

21 JUL 2020 - 12h:10 Por Redação/ CBN

A primeira etapa da Reforma tributária aprovada nesta terça-feira (21), vai ser apresentada ao Congresso Nacional ainda hoje, com mudanças que visam unificar os dois tributos federais sobre o consumo, PIS e Cofins, criando um Imposto de Valor Agregado (IVA) federal.

O advogado tributarista Vladimir Rossi, falou em entrevista ao programa CBN Campo Grande nesta terça-feira (21), como a medida será implementada e quais as novas alterações. Segundo Rossi, a reforma estrutural no sistema brasileiro deve ser feita com o intuito de amplificar outras propostas como a PEC 45 que exclui alguns impostos federais.

Ele disse ainda que há uma expectativa grande por parte do Senado Federal em relação à nova reforma, mas que é necessário uma mudança assertiva. “Seria importante a reforma trazer questões estruturantes e não somente perspectivas”, afirma. Confira: