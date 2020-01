AGRONEGÓCIO Mudanças do Leitão Vida passam a valer neste ano Parâmetros de boas práticas de produção e sustentabilidade do Programa foram atualizados

7 JAN 2020 - 13h:35 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

O Programa Leitão Vida, de incentivo à suinocultura, foi reformulado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

De acordo com o Superintendente da Semagro, Rogério Beretta, os parâmetros de boas práticas de produção e os indicadores de sustentabilidade foram atualizados e passaram a valer a partir do primeiro dia do ano.

Saiba mais: